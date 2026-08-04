맹승지, 성형 후 관리는 수영으로…탄탄한 몸매의 비결

개그우먼 맹승지가 한층 물오른 미모와 함께 자신만의 뷰티 루틴을 공개했다.맹승지는 최근 자신의 SNS를 통해 "건강하게 예뻐지려면 매일의 습관이 중요하겠죠!"라며 평소 실천하고 있는 관리법을 소개했다.그는 "요즘 제가 꾸준히 하는 것들을 공유해볼게요"라며 공복 엑스트라버진 올리브오일 섭취, 셀러리·사과·키위 주스, 아보카도와 토마토를 챙겨 먹는 식단, 꾸준한 수영을 자신의 건강 관리 비결로 꼽았다.이어 "거창한 비법은 없고, 하루하루 몸이 좋아하는 선택을 하나씩 늘려가는 중"이라며 "저도 아직 배우는 중이라 좋은 루틴이 있으면 같이 공유해달라"고 덧붙였다.함께 공개된 사진에는 운동복 차림으로 걷고 있는 맹승지의 모습이 담겼다. 짧은 쇼츠를 소화한 늘씬한 각선미와 군살 없는 몸매가 눈길을 끌었으며, 꾸준한 자기 관리의 결과를 그대로 보여줬다.특히 최근 외모 변화를 솔직하게 공개하며 화제를 모았던 맹승지는 한층 또렷해진 이목구비와 건강미 넘치는 분위기로 시선을 사로잡았다. 외적인 변화에 이어 식습관과 운동까지 꾸준히 실천하는 일상을 공개하며 팬들의 관심을 모으고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr