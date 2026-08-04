사진 = '댄식이' 유튜브 채널 캡처

사진 = '댄식이' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 28기 영식과 현숙이 인천과 광주를 넘나드는 장거리 연애 일상을 나누며 남다른 애정을 과시했다.'나는솔로' 28기 영식과 현숙이 운영하는 유튜브 채널 '댄식이'에서는 '나는솔로 28기 영식 현숙 인천-광주 롱디 간접체험 해봅시다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 인천에 사는 28기 현숙과 광주에 사는 28기 영식이 서로의 지역에 오가는 장거리 커플의 데이트를 담은 브이로그를 공개했다.'나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 거쳐 연인으로 만남을 시작한 영식과 현숙은 방송 종영 후 현숙이 먼저 연락을 건네며 인연을 맺었다고 앞서 밝힌 바 있다.영상 속 영식은 현숙을 만나고자 광주에서 고속버스를 타고 인천터미널에 다다라 반가운 안부를 나눴다. 터미널 근처에서 참치회를 먹으며 데이트를 만끽한 영식과 현숙은 시청자들의 반응과 라이브 방송에 관한 생각을 나누며 한층 깊어진 관계를 증명했다.영식은 현숙의 집에서 함께 샌드위치를 만들어 먹는 등 아기자기한 시간을 가졌고, 현숙이 챙겨준 수제 샌드위치 덕분에 살이 쪄서 돌아간다며 고마움을 표현했다.일 일정을 마치고 광주로 돌아가야 하는 영식을 향해 제작진이 슬퍼하는 이유를 묻자 영식은 "집에 가야 하는 날이라 슬프다"며 아쉬움을 숨기지 못했다. 광주에서 기다리는 딸을 위해 발걸음을 돌려야 한다고 밝힌 영식은 "헤어질 때가 되면 매번 마음이 찡해진다"고 장거리 연애의 현실적인 애틋함을 털어놨다.멀리 떨어진 거리 속에서도 라이브 방송과 일상 공유로 소통을 이어가는 영식과 현숙의 다정한 행보에 팬들의 응원이 지속되고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr