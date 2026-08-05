사진=SBS '산골총각 영웅'

사진=SBS '산골총각 영웅'

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사진=SBS '산골총각 영웅'

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사진=SBS '산골총각 영웅'

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배우 차승원이 후배 김도훈의 식습관을 걱정하며 현실 조언을 건넸다.4일 방송된 SBS 예능 '산골총각 영웅' 최종회에서는 차승원, 임영웅, 김도훈이 마지막 산골 생활을 함께하며 유쾌한 케미를 선보였다.이날 차승원은 이북식 닭곰탕을 만들었고, 임영웅은 다슬기 부추전에 도전했다. 하지만 임영웅은 반죽 농도 조절에 실패하며 "이미 망했다. 제 방식대로 하겠다"고 선언해 웃음을 안겼다.다슬기를 손질하던 임영웅은 김도훈에게 "도훈이가 있으니까 좋다. 음식 가리는 거 없냐"고 물었다. 김도훈은 "오이 빼고는 웬만하면 다 먹는다"고 답했고, 임영웅은 "난 매운탕을 못 먹는다. 생선이 다시 물에 빠지면 못 먹는다"고 의외의 식성을 공개했다.식사 후 세 사람은 평상에 둘러앉아 이야기를 나눴다. 이때 차승원은 과자를 먹는 김도훈을 보며 "얘는 이런 걸 진짜 많이 먹는다"고 말했다.김도훈은 "계속 안 먹고 있다가 딱 먹기 시작하는 순간 선배님이 보신다. 그러면 '그만 먹어'라고 하신다. 항상 타이밍이 그래서 억울하다"고 해명했다.평소 햄버거와 과자를 가장 좋아한다는 김도훈의 말에 차승원은 단호한 조언을 건넸다. 그는 "네가 35살 넘었지? 그럼 제일 위험한 스타일이다"라며 "그 욕구를 조절하지 않으면 금방 얼굴이 겁나 못 생겨질 것"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.뜻밖의 외모 경고에 김도훈은 "이건 저주 아니냐"고 억울함을 드러냈고, 차승원은 웃으며 끝까지 후배를 챙겼다.김도훈은 "'무빙' 때보다 지금 6kg 정도 쪘다"고 털어놨다. 이를 들은 임영웅도 "나도 한두 달 전에는 지금보다 6~7kg 더 나갔다. 비수기라 살이 많이 쪘었다"며 "확 뺐는데 여기 와서 2kg은 다시 찐 것 같다"고 공감해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr