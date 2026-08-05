배우 강예원(47)이 판타지오와 재계약을 체결하며 동행을 이어간다./사진제공=판타지오

배우 강예원(47)이 판타지오와 재계약을 체결하며 동행을 이어간다./사진제공=판타지오

배우 강예원(47)이 판타지오와 재계약을 체결하며 동행을 이어간다.판타지오는 4일 "배우 강예원과 깊은 신뢰를 바탕으로 재계약을 체결했다"며 "강예원과 동행을 이어갈 수 있게 되어 기쁘다. 강예원이 가진 무한한 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.재계약 소식과 함께 새로운 프로필 사진도 공개됐다. 강예원은 블랙 슬리브리스를 착용하고 자연스럽게 묶은 헤어스타일로 세련된 분위기를 연출했다.또 다른 사진에서는 밝은 컬러의 슬리브리스와 긴 웨이브 헤어로 차분한 이미지를 완성했다. 흰 셔츠와 청바지를 매치한 컷에서는 특유의 밝고 편안한 매력을 담아냈다.강예원은 영화 '해운대', '하모니', '헬로우 고스트', '퀵', 드라마 '나쁜 녀석들', '백희가 돌아왔다', '죽어야 사는 남자' 등에 출연하며 다양한 장르에서 활약했다. 예능 프로그램에서는 솔직한 입담과 예능감으로 사랑받았으며, 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다. 또한 영화 '내 섬에서 당장 나가!' 출연을 확정하며 스크린 복귀를 앞두고 있다계약과 함께 새로운 프로필을 공개한 강예원이 앞으로 어떤 활동을 이어갈지 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr