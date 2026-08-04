사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 영케이가 절친 허남준의 달라진 근황을 폭로했다.4일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 데이식스(DAY6) 영케이가 출연해 배우 허남준, 김도훈과의 남다른 우정을 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.이날 장도연은 영케이에게 "허남준, 김도훈과 지금도 계속 친분을 유지하고 있느냐"고 물었고, 영케이는 "저희가 '삼합회'다. 셋이 홍어 삼합을 먹으러 간 적이 있어서 그렇게 이름을 지었다"며 "단체 채팅방도 있고 거기에서 소통을 많이 한다"고 설명했다.최근 단체 채팅방의 가장 큰 화제는 허남준이었다. 영케이는 허남준이 드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역으로 큰 인기를 얻은 뒤 달라진(?) 근황을 전해 웃음을 안겼다.그는 "남준이가 성공 궤도에 오르지 않았나. 그러니까 확실히 연락 횟수가 줄어들고 콜백도 늦어진다"고 너스레를 떨었다. 이에 장도연이 "유명해지면 다 그렇다"고 맞장구치자 영케이는 "그래서 도훈이랑 저는 '워낙 스타가 됐으니까 사람이 달라졌네'라고 계속 놀린다"고 말했다.하지만 허남준의 반응은 예상과 달랐다. 영케이는 "몇 시간 뒤에 '아니야, 그런 거 아니야'라고 답장이 온다"며 "은근히 소심한 편"이라고 폭로했다. 이어 "제가 '남준아, 너는 벗어야 한다'고 놀리면 '그러지 마'라고 한다"고 덧붙여 절친다운 티격태격 케미를 자랑했다.세 사람의 우정은 작품으로도 이어졌다. 허남준이 출연한 '멋진 신세계' OST를 영케이가 부르게 된 것. 그는 "예전부터 같은 작품에서 제 목소리가 나오면 재미있겠다고 이야기했다"며 "남준이가 작품에 들어간 뒤 'OST 제안이 갈 것 같다'고 연락을 해줬다"고 비화를 공개했다.영케이는 "데뷔 이후 데이식스는 대부분 멤버들이 직접 작사, 작곡한 곡으로 활동했다. 다른 사람이 만든 노래를 부를 기회가 흔치 않아서 OST 작업 자체를 정말 좋아한다"며 "특히 좋아하는 친구의 작품이라 더욱 영광이었다"고 말했다.다만 친구의 연기를 보는 순간만큼은 민망했다고 털어놨다. 그는 "굉장히 로맨틱한 장면에 제 목소리가 흐르는데 친구의 연기를 보고 있으니까 너무 오글거리더라"며 "아마 친구들도 제 콘서트에 와서 저를 보면 비슷한 기분일 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr