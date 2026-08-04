사진 = '새고_F5' 유튜브 채널 캡처

사진 = '새고_F5' 유튜브 채널 캡처

최강창민이 운영하는 콘텐츠 덕밥집 2호점에 일식 셰프 정호영과 가수 오하영이 게스트로 참여해 흥미진진한 요리 대첩과 다채로운 라이프 비하인드를 방출했다.동방신기 최강창민이 운영하는 유튜브 채널 '새고_F5-덕밥집'에서는 '편파 심판 고발합니다정호영 셰프 우동 시식권을 건 요리 대결'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정호영 셰프의 엄격한 판정 아래 진행된 맞춤형 요리 대결에서 최강창민과 오하영은 한정된 식재료를 활용해 제한 시간 내에 자신만의 음식을 완성하기 위해 고군분투했다.돼지고기 육수를 활용한 국물 요리를 준비한 최강창민에 맞서 오차즈케 형식의 요리를 선보인 오하영은 독창적인 맛을 인정받으며 승리의 기쁨을 안았다.대결 종료 후 정호영 셰프는 승자인 오하영을 위해 간장 베이스 육수에 버터와 트러플 오일, 볶은 양파와 마늘을 첨가해 양식 풍미를 더한 특제 비법 우동을 즉석에서 대접해 훈훈함을 자아냈다.대결 도중 최강창민과 오하영은 과거 동일한 요리학원에 수강 등록을 했던 독특한 인연을 전했다. 취미로 꾸준하게 요리를 배우는 오하영과 달리 최강창민은 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 촬영을 목적으로 등록했으나 실제 방문은 단 두 번에 그쳤다고 밝혀 웃음을 안겼다.방송을 통해 해당 학원이 널리 알려지면서 수강생이 폭발적으로 급증해 다시 방문하기가 사실상 불가능했다며 남다른 사연을 털어놓은 최강창민은 "요리 자격증 대신 와인 소믈리에 자격증을 보유 중"이라고 고백했다.정호영 셰프 역시 요리 자격증 시험 과정에 포함된 식품위생법과 식품화학 반응 등 방대한 이론 지식의 난이도를 짚으며 자격증 취득의 어려움에 깊이 공감했다.당시의 혹독했던 시험 공부를 떠올린 정호영 셰프가 지금 다시 시험을 친다면 기억이 잘 나지 않아 낙방할 것이라고 솔직하게 고백한 가운데 덕밥집 2호점은 요리와 입담이 어우러진 유쾌한 시간 속에 성황리에 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr