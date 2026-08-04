사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 코미디언 허경환의 결혼식 축가를 약속했다.4일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '15년차 MJ 팬 허경환과 일대일 팬미팅 *떨려서 할 말을 다 이자~뿌쓰요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 15년째 자신의 팬이라고 밝힌 허경환과 특별한 일대일 팬미팅을 진행했다. 허경환은 데뷔 초부터 이민정을 이상형으로 꼽아왔으며, 과거 팬미팅 사회를 무료로 맡아줄 만큼 오랜 팬심을 이어왔다고.이민정은 팬으로 등장한 허경환을 보고 깜짝 놀랐지만, 곧 팬미팅 내내 화기애애한 분위기 속에서 대화를 이어갔다. 그는 "제가 제안을 하나 해도 될까요? 결혼하실 때 제가 축가를 할게요"라고 말했다.예상치 못한 제안에 허경환은 크게 웃으며 "내가 결혼 못 할 것 같아서 그래요?"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 과거 "50세 전에 결혼하고 싶다"고 밝힌 바 있다.축가 경험이 없는 이민정은 "부족하겠지만 진짜 열심히 연습해서 잘하겠다"고 거듭 약속했다. 하지만 허경환이 "축가를 불러본 적 있느냐. 그럼 제 결혼식에서 테스트하는 거냐. 불안하네"라고 농담했다.이에 이민정은 "그러니까 더 결혼을 서두르셔야겠다. 제가 너무 나이가 들어서는 축가를 할 수 없잖아요"라고 재치 있게 응수했다.허경환도 유쾌한 약속으로 화답했다. 그는 "축가를 불러주시면 답가로 셋째 돌잔치 때 사회를 봐드리겠다. 계획은 모르겠지만 불현듯 행운이 찾아온다면"이라고 말해 폭소를 유발했다.제작진과의 인터뷰에서 허경환은 웃은 이유에 대해 "아무것도 없는데 준비부터 먼저 된 느낌이었다"며 "결혼식은 생각해본 적 있지만 누구를 부를지는 생각해본 적이 없었는데, 다행히 한 분은 정해졌다"고 너스레를 떨었다.두 사람은 오랜 인연도 돌아봤다. 허경환은 과거 팬미팅 사회를 맡았던 일화를 떠올렸고, 이민정은 "팬으로 나와주신 게 너무 영광"이라며 감사한 마음을 전했다.또 허경환은 "누가 가장 멋있는 배우냐고 물으면 이민정 씨라고 말한다"며 "외모도 좋지만 털털한 모습 때문에 더 좋아하게 됐다"고 진심 어린 팬심을 드러냈다.이에 이민정이 "요즘은 저의 팬이 아닌 거죠?"라고 장난스럽게 묻자 허경환은 "배우를 더 늘리고 싶은 생각이 없다. 옛날부터 팬이었고 지금도 팬이다. 탈덕할 일도 없다"며 "어디 가서 이상한 사고만 안 치시면 끝까지 팬으로 남겠다"고 답해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr