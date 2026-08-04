사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 시험관 시술 부작용에도 둘째를 향한 도전을 포기하지 않았다.4일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '폐경 진단부터 기적의 난자 채취까지.. 황보라의 희비의 4개월'이라는 제목의 영상이 게재됐다.황보라는 앞선 시험관 시술 과정에서 심각한 주사 부작용을 겪어 치료를 중단했다. 다시 병원을 찾은 그는 의료진으로부터 규칙적인 배란은 어렵지만 간헐적으로 가능성이 남아 있는 폐경 이행기라는 설명을 들었다.그는 "주사 부작용이 굉장히 심해서 이번 한 달은 쉴까 했다. 혹시나 하는 마음으로 병원에 왔는데 선생님이 희망 섞인 말씀을 해주셔서 생각이 많아졌다"고 털어놨다.의료진은 황보라에게 앞으로 약 1년 동안 배란 여부를 지켜보자고 제안했다. 황보라는 "폐경 이행기이기 때문에 1년 동안 유도했는데도 배란되지 않으면 폐경이라고 하더라"며 "마치 시한부처럼 1년이라는 시간이 있는 것 같다"고 복잡한 심경을 밝혔다.절망적인 상황에서도 그는 다시 마음을 다잡았다. 황보라는 "이번에도 난포가 없을 것 같지만 있든 없든 1년 동안 꾸준히 체크해보려고 한다"며 "스트레스도 많겠지만 또 모르는 일이다. 포기하지 않고 해보겠다"고 의지를 드러냈다.얼마 후 예상하지 못한 희소식이 찾아왔다. 병원 검사에서 난포가 확인된 것. 황보라는 "진짜 기대를 하나도 하지 않았는데 갑자기 난포가 있다고 해서 믿기지 않았다. 너무 감사하고 신기하다"고 기뻐했다.육아로 지친 상태였다는 그는 "동그란 게 난포라고 보이는 것이 남아 있다고 하셔서 울컥했다. 이제야 본격적인 시작인 것 같다"며 다시 시험관 주사를 맞기 시작했다. 극심한 통증에도 "오늘도 해냈다"고 스스로를 다독인 황보라는 단 하나의 가능성을 붙잡고 둘째를 향한 여정을 이어갔다.한편 황보라는 배우 김용건의 차남이자, 하정우의 동생인 차현우(김영훈)와 결혼, 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr