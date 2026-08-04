배우 박은빈이 재벌 상속녀 캐릭터에 맞춘 고급스러운 스타일링으로 시선을 끌고 있다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 박은빈이 재벌 상속녀 캐릭터에 맞춘 고급스러운 스타일링으로 시선을 끌고 있다./사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 박은빈이 재벌 상속녀 캐릭터에 맞춘 고급스러운 명품 스타일링으로 시선을 끌고 있다.박은빈은 tvN 토·일 드라마 '오싹한 연애'에서 호텔·리조트 그룹 상속녀 천여리 역을 맡았다. 낮에는 호텔 대표로서 품격 있는 스타일을, 밤에는 귀신들의 원한을 풀기 위해 움직이는 인물의 실용적인 옷차림을 소화하고 있다.천여리의 낮 스타일링은 절제된 실루엣의 재킷과 우아한 원피스, 세련된 세트업을 중심으로 구성됐다. 박은빈은 의상에 맞춰 헤어와 메이크업에도 변화를 주며 도회적인 분위기를 완성했다.컬러와 소재를 고려해 장갑과 주얼리를 매치하는 등 세부적인 요소도 더했다. 특히 천여리가 늘 착용하는 장갑은 단순한 패션 아이템을 넘어 인물의 사연을 보여주는 장치로 활용되고 있다.밤이 되면 분위기는 달라진다. 천여리는 귀신들의 원한을 풀기 위해 바지와 운동화, 모자 등을 착용하며 활동성을 높인다. 상황에 따라 포니테일 헤어를 연출해 낮보다 가볍고 편안한 인상을 더 했다.장식을 덜어낸 밤의 캐주얼룩은 낮의 오피스 패션과 대비를 이룬다. 박은빈은 상반된 스타일을 통해 호텔 대표와 귀신의 한을 풀어주는 인물이라는 천여리의 두 얼굴을 시각적으로 구분했다.앞서 방송에서는 300년간 미제로 남은 사건을 해결하기 위해 공조에 나선 천여리와 마강욱(양세종 분)의 이야기가 그려졌다. 두 사람은 예상치 못한 입맞춤에 이어 갑작스럽게 약혼을 발표하며 관계 변화를 예고했다.'오싹한 연애'는 매주 토요일과 일요일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr