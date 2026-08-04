사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 32기 영철이 합기도 호신술 시범을 선보이며 현장을 달궜다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 32기_열정 폭발!!! 영철이의 합기도 교실'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영철과 경수, 상철, 순자를 비롯한 32기 출연진이 모여 술잔을 기울이며 화기애애한 분위기 속에 대화를 나누는 모습이 그려졌다. 출연자들은 서로의 근황을 묻고 정성스레 준비한 선물을 나누는가 하면 운동과 라이프스타일에 대한 이야기를 주고받으며 한층 깊어진 우정을 과시했다.술자리 중심에 선 영철은 자신의 본업이자 전문 분야인 합기도 기술을 직접 시연하며 현장 분위기를 주도했다. 상대방이 손목을 잡았을 때 효과적으로 벗어나 상대를 제압하는 호신술을 상세히 설명한 영철은 "힘으로 강제로 벗어나기보다 관절의 원리와 회전을 활용해야 한다"고 전하며 순자를 비롯한 출연진의 직접 실습을 유도해 적극적인 지도를 펼쳤다.영철은 "무작정 때리는 타격보다 상대방의 공격을 봉쇄하고 상황을 제압해 통제하는 것이 호신술의 핵심"이라고 강조하며 열정적인 사범의 면모를 드러냈다. 진지하면서도 친절한 지도 방식에 다른 출연자들 역시 감탄과 큰 호응을 보냈으며, 32기 멤버들은 유쾌한 호신술 체험과 함께 뜻깊은 추억을 쌓으며 자리를 성황리에 마무리했다.앞서 32기 영철은 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 각종 논란에 대해 해명한 바 있다. 설거지 논란에 대해 영철은 "아내가 아프기 시작하고서는 당연히 제가 모든 걸 다 했었다"며 "저는 집에서 남편으로서 일들을 당연하게 하면서 살아왔고 현재도 가족들끼리 서로 하려고 하지 미루려고 하거나 피하려고 하지 않는다"고 했다.술과 관련해서 영철은 "예전에는 의리 지키는 걸 좋아해서 사람들을 많이 만났다"며 "하지만 아내와 이별 후에는 아이들에게 저밖에 없기 때문에 제 삶은 항상 일과 집이었다"고 말했다. 그러면서 "술을 많이 마실 일도 별로 없었고 술로 문제가 된 일도 없었고 업소에도 가본 적 없었다"고 해명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr