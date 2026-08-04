고윤정 / 사진 = 고윤정 SNS

배우 고윤정이 성난 등 근육을 자랑했다.2일 고윤정은 자신의 SNS에 "청룡시리즈어워즈에서 감사한 선물을 받았다. 늘 보내주시는 응원과 사랑에 진심으로 감사드린다"는 글과 함께 여러 장의 비하인드컷을 게재했다. 공개된 사진에는 양손에 트로피를 쥔 채 시크한 표정을 짓는 고윤정의 모습이 담겼다.특히, 그의 반전 몸매가 눈길을 끌었다. 이날 블랙 탱크톱 드레스를 입은 그는 과감한 등 노출 속 어깨와 팔에 힘을 주는 포즈를 취하며 선명한 등 근육과 삼각근을 자랑했다. 고윤정은 청순한 비주얼과 전반적으로 슬림한 실루엣과 달리 탄탄한 자태를 자아내 놀라움을 안겼다.한편, 고윤정은 제5회 청룡시리즈어워즈에서 인기스타상과 글로벌 아이콘 위드 라비앙 코스메틱상을 수상했다. 그는 디즈니+ '무빙2'와 영화 '남벌' 출연을 확정하며 활발한 활동을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr