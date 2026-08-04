배우 황신혜 딸이 새로운 드라마 대본을 들고 있다. / 사진=이진이 SNS

사진=이진이 SNS

배우 황신혜가 딸의 새 작품에 설렘을 표출했다.이진이는 4일 자신의 인스타그램에 "19일 KBS Drama에서 만나요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이진이가 '그래, 이혼하자' 대본 리딩에 한창인 모습. 특히 엄마 황신혜는 "드뎌드뎌~~~🙌🙌❣️❣️❣️ 너무너무 궁금해라❤️❤️❤️"라며 딸이 출연하는 작품을 향한 기대감을 숨기지 않았다.이진이가 출연하는 '그래, 이혼하자'는 지칠 대로 지친 결혼 생활에 마침표를 찍기 위한 웨딩 드레스숍 대표 부부의 리얼 이혼 체험기를 다룬 작품이다. 이진이는 극 중 24세의 사진작가 안희주 역으로 분한다. 배우 이민정과 김지석이 주연이다.한편 이진이는 2016년 SBS 드라마 '미스터리 신입생'에서 주연으로 데뷔했다. 지난 1월에는 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr