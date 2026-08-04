사진=시크릿 SNS

그룹 시크릿이 공개한 숏폼 콘텐츠를 두고 연령 비하 논란이 일었다.시크릿은 최근 공식 SNS와 유튜브 쇼츠를 통해 'POV : 몸보다 의욕이 앞설 때'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 멤버들이 각각 '20대', '30대', '50대'라는 설정으로 같은 안무를 추는 모습이 담겼다.50대를 맡은 전효성은 다른 멤버들보다 눈에 띄게 우스꽝스럽게 춤을 췄다. 이에 일부 누리꾼 사이에서는 특정 연령대를 희화화한 것 아니냐고 지적했다. 나이 대신 '에너지 100%, 50%, 200%'와 같은 설정을 활용했다면 불필요한 오해를 줄일 수 있었을 것이라는 반응도 이어졌다.가수 엄정화와 박진영 등 현재도 활발히 활동하는 50대 아티스트들이 있다는 점도 언급됐다. 일부 누리꾼들은 해당 아티스트들을 예시로 들며 "시대 변화에 맞지 않는 설정"이라고 비판했다. 콘텐츠 기획과 검토 과정이 충분했는지를 두고도 아쉽다는 목소리가 나왔다.반면 온라인에서 유행하는 밈을 차용한 가벼운 콘텐츠로 받아들이는 시각도 있다. 이들은 "특정 연령을 비하하려는 의도보다는 과장된 상황극에 가깝다", "숏폼 콘텐츠를 지나치게 확대 해석한 것" 등의 의견을 내놨다.시크릿은 지난 6월 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor'를 발매하며 활동을 재개했다. 기존 멤버 전효성, 정하나(징거)에 새 멤버 예빈이 합류해 3인 체제로 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr