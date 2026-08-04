애니메이션 영화 '고스트밴드'가 8월 26일 롯데시네마에서 단독 개봉한다. / 사진제공=NEW

애니메이션 영화 '고스트밴드'가 8월 26일 롯데시네마에서 단독 개봉한다. / 사진제공=NEW

애니메이션 영화 '고스트밴드'(감독 금동호)가 개성 넘치는 캐릭터들의 매력을 담은 보도스틸 13종을 공개했다. 영혼과 함께 밴드를 결성하는 독특한 설정과 귀여운 비주얼이 담긴 스틸은 개봉을 앞둔 예비 관객들의 기대를 높인다. 신나는 음악과 성장 스토리까지 더해진 판타지 K팝 애니메이션의 매력이 눈길을 끈다.'고스트밴드'는 영혼을 보는 싱어송라이터 미타가 개성 만점 고스트 4인방과 친구가 되어 '고스트밴드'를 결성하고, 대형 기획사의 방해에 맞서 꿈의 콘서트 무대에 도전하는 판타지 K팝 애니메이션이다.공개된 스틸에는 음악을 통해 성장하는 미타와 고스트밴드의 특별한 여정이 담겼다. 영혼을 볼 수 있는 특별한 능력을 지닌 미타는 하이, 장미, 비트, 지지와 팀을 이루며 혼자였던 무대에서 함께 호흡하는 밴드로 성장해 나간다. 하얀 유령 의상을 입고 무대에 오른 영혼들의 사랑스러운 모습과 음악을 즐기는 멤버들의 생생한 표정은 영화 특유의 밝고 유쾌한 분위기를 전한다. 화려한 조명 아래 펼쳐지는 공연 장면 역시 극장에서 만날 신나는 음악에 대한 기대를 더한다.최고 인기 아이돌 앤호가 미타의 재능을 알아보고 든든한 조력자로 나서는 모습도 눈길을 끈다. 반면 고스트밴드의 라이벌 로아와 미라클엔터테인먼트 대표의 등장은 꿈의 무대를 향한 여정에 예상치 못한 위기를 예고하며 긴장감을 높인다. 과연 고스트밴드가 모두의 마음을 울리는 무대를 완성할 수 있을지 궁금증도 커진다.'고스트밴드'는 오는 8월 26일 전국 롯데시네마에서 단독 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr