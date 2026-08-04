손종원 셰프와 열애설에 휩싸였던 모델 여연희가 실제 남자친구와의 데이트를 공개했다. / 사진=SNS

손종원 셰프와 열애설에 휩싸였던 모델 여연희가 실제 남자친구와의 데이트를 공개했다. / 사진=SNS

손종원 셰프와 열애설에 휩싸였던 모델 여연희가 실제 남자친구와의 데이트를 공개했다.여연희는 지난 2일 자신의 SNS에 "작년 이맘때 파리. 더워서 너무 힘들었는데 지나니 또 그립다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 프랑스 파리에서 여행을 즐기고 있는 여연희와 남자친구의 모습이 담겼다. 두 사람은 거리에서 팔짱을 끼고 나란히 걷는가 하면, 서로 어깨를 감싸 안고 입을 맞추는 등 자연스럽게 애정을 표현했다. 특히 모델인 여연희보다 큰 키와 훈훈한 비주얼을 자랑하는 남자친구의 모습도 눈길을 끌었다.영화 같은 파리 풍경 속에서 두 사람은 여유롭게 카페를 찾고 골목을 거닐며 데이트를 즐겼다. 꾸밈없는 스킨십과 편안한 분위기에서는 오래된 연인의 자연스러운 케미가 묻어났다.앞서 여연희는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'와 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014' 등에 출연한 손종원 셰프와 열애설에 휩싸인 바 있다. 당시 여연희는 자신의 유튜브 채널과 웹예능 '대니 초' 등을 통해 "(손종원은) 아는 오빠일 뿐"이라며 "오래 사귀고 있는 남자친구가 있다"고 직접 열애설을 부인했다. 이어 "겹지인이 많아 함께 어울리다 보니 오해가 생긴 것 같다"며 "종원 오빠에게 피해가 가지 않았으면 좋겠다"고 해명했다.열애설 당시 남자친구의 반응도 공개했다. 그는 "(남자친구가) '팔로워 얼마 늘었어?'라고 하더라"며 "기사도 났으면 좋겠다고 해서 너무 웃겼다"고 밝혀 유쾌한 연애를 이어가고 있음을 전하기도 했다.한편 여연희는 2012년 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아' 시즌3에서 최종 3위에 오르며 얼굴을 알렸다. 최근에는 tvN 서바이벌 예능 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연하며 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr