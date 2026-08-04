한채아 / 사진 = 한채아 유튜브 채널

배우 한채아가 시아버지 차범근이 거주 중인 고흥 집을 공개했다.3일 유튜브 채널 '한채아'에는 '여름휴가는 시댁으로 가는 저'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 딸의 여름 방학을 맞아 남편 차세찌와 함께 전 축구 국가대표 감독이자 시아버지 차범근이 거주 중인 고흥을 찾은 한채아의 모습이 담겼다.특히, 남다른 규모를 자랑하는 차범근 부부의 자택 내부가 눈길을 끌었다. 영상 속 높은 층고와 탁 트인 구조의 거실은 블랙 가죽 소파와 대형 테이블이 놓여 개방감을 더했다. 벽면에는 차범근의 얼굴과 등판을 본뜬 현대미술 작품이 걸려 놀라움을 안겼다.또한 자택 앞에는 수목원 규모의 넓은 정원이 마련돼 감탄을 샀다. 정원에는 장미가 만개한 아치형 장식과 각종 나무들이 어우러져 여유 넘치는 분위기를 자아냈다. 영상을 본 누리꾼들은 "이게 집이야 미술관이야", "대저택이 따로 없네" 등 차범근의 남다른 재력에 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 한채아는 2018년 차범근의 셋째 아들 차세찌와 결혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr