배우 박하나와 김태술이 웨딩마치를 올리고 있다. / 사진=박하나 SNS

배우 박하나와 김태술이 웨딩마치를 올리고 있다. / 사진=박하나 SNS

배우 박하나가 남편 김태술의 성격을 자랑했다.박하나는 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "태수리님 위내시경 늘 비수면으로 받는 남자였음!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박하나가 김태술과 함께 위내시경을 받기 위해 병원을 찾은 듯한 모습. 특히 그는 김태술의 비수면 검사에 놀라며 "'우와 멋지다 신기하다' 했는데 저도 어쩌다 보니 비수면(을 받았다)"며 "마지막에는 눈물을 또르르 흘렸다"고 후기를 전했다.한편 박하나는 1살 연상의 김태술 농구 감독과 지난해 6월 결혼했다. 박하나는 현재 2세를 가지기 위해 시험관 시술 근황을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr