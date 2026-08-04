영탁 / 사진=텐아시아 DB

가수 영탁이 다음 달 14일 정규 3집 'GOGO'를 발매한다.영탁은 4일 공식 SNS를 통해 정규 3집 'GOGO'(고고)의 첫 포스터를 공개하며 컴백을 예고했다. 포스터에는 레드와 블랙을 중심으로 한 색감과 원형 오브제, 속도감을 살린 그래픽을 활용해 앨범 콘셉트를 담았다.이번 앨범은 2023년 8월 발표한 정규 2집 'FORM' 이후 약 3년 만에 선보이는 정규 음반이다. 앞서 영탁은 지난 5월 서울 장충체육관에서 열린 팬콘에서 정규앨범 발매 계획을 공개하며 기대감을 키웠다.영탁은 트로트뿐 아니라 댄스와 발라드 등 다양한 장르의 음악을 선보여 왔으며, 작사와 작곡에도 참여하고 있다. 오랜만의 정규 앨범으로 돌아오는 영탁이 어떤 음악을 들려줄지 궁금증을 자아낸다.정규 3집 'GOGO'는 오는 9월 14일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr