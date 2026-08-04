전효성, 볼륨감의 아이콘이었는데…극한의 다이어트

가수 겸 배우 전효성이 몰라보게 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다.전효성은 최근 자신의 SNS를 통해 행사 비하인드 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 전효성은 데님 크롭톱과 미니스커트 셋업을 입고 포즈를 취하고 있다. 금발 헤어와 화이트 티셔츠를 매치해 청량한 분위기를 완성했다.무엇보다 눈길을 끈 것은 한층 더 마른 몸매다. 과거 건강미 넘치는 볼륨감 있는 몸매로 많은 사랑을 받았던 전효성은 이번 사진에서는 군살을 찾아보기 힘든 슬림한 실루엣을 드러냈다. 가녀린 팔과 다리, 잘록한 허리 라인이 돋보이며 '뼈말라'라는 표현이 어울릴 정도의 날씬한 비주얼을 완성했다.특히 크롭톱 사이로 드러난 개미허리와 한층 가벼워진 체형은 데님 스타일링을 더욱 돋보이게 했다. 특유의 사랑스러운 미소는 그대로였지만, 이전보다 한층 성숙하고 세련된 분위기가 더해져 팬들의 감탄을 자아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr