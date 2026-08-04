김혜수 / 사진 = 김혜수 SNS

배우 김혜수(55)가 늘씬한 각선미를 자랑했다.3일 김혜수는 자신의 SNS에 "지금 불륜이 문제가 아닙니다"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 체크무늬 트위드 자켓과 쇼츠를 매치한 채 소파에 다리를 꼬고 앉은 김혜수의 모습이 담겼다. 그는 자연스러운 웨이브 헤어 위에 선글라스를 얹어 특유의 카리스마 넘치는 매력을 자아냈다.특히, 그의 남다른 각선미가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 촬영 스태프와 팔짱을 낀 채 다정한 투샷을 남긴 김혜수는 비현실적인 모델 비율을 자랑했다. 이날 킬힐과 시스루 스타킹을 착용한 그는 시원하고 늘씬한 기럭지로 명품 다리 라인을 완성해 팬들의 감탄을 샀다.사진을 본 팬들은 "50대 맞나. 왜 이렇게 예뻐", "간식은 입에도 안 대봤을 몸매다" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 김혜수는 지난 6월 31일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr