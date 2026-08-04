빅뱅 완전체/사진 = 2024 마마

그룹 빅뱅(BIGBANG, G-DRAGON, 태양, 대성)이 데뷔 20주년을 맞아 미디어 전시회를 연다.소속사 YG엔터테인먼트는 글로벌 엔터테크 기업 크리에이티브멋(MUT)과 손잡고 빅뱅 데뷔 20주년 기념 미디어 전시 'BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION 'COSMOS''(이하 'COSMOS')를 개최한다. 이번 전시는 불꽃놀이와 드론쇼를 포함한 한강 이벤트, 월드투어 'XX : COSMOS'에 이어 전개되는 20주년 프로젝트의 일환이다. 지난 20년간의 음악 활동과 팬들과의 기록을 미디어아트 기술과 접목해 선보인다.'COSMOS'는 프리퀄과 메인 전시로 나뉘어 서울 도심 주요 장소에서 진행된다. 롯데월드타워 잠실에서 여는 'PREQUEL EXHIBITION'을 시작으로, 시청역과 을지로입구역 사이 지하 유휴공간에 마련된 'K-문화 스테이션–두두두서울(dududo SEOUL)'에서 'MAIN EXHIBITION'을 차례로 연다.전시 타이틀 'COSMOS'는 과거와 현재, 미래를 잇는 우주적 개념에서 착안했다. 함께 공개된 티저 포스터는 빛과 그림자를 활용한 실루엣과 무한대를 형상화한 로고를 배치해 전시의 상징성을 담았다.이번 사업을 주관하는 크리에이티브멋은 앞서 G-DRAGON의 미디어 전시 'Übermensch'를 진행한 바 있다. 이번 전시에서는 AI, 리얼타임 홀로그램, XR·VR, 3D 모션그래픽 기술을 활용해 공간을 연출한다.특히 메인 전시가 열리는 'K-문화 스테이션–두두두서울'은 서울시의 지하 유휴공간 운영 사업을 통해 조성된 약 1000평 규모의 복합문화공간이다. 크리에이티브멋은 해당 공간을 거점으로 삼아 향후 서울을 시작으로 해외 투어 전시까지 추진할 계획이다.한편 'COSMOS'의 프리퀄 전시는 롯데월드타워 잠실에서 무료로 진행된다. 또한 오는 7일부터 네이버 예약을 통해 사전 신청을 받는다. 상세 일정은 빅뱅 공식 팬 플랫폼 비스테이지와 전시 공식 SNS를 통해 안내된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr