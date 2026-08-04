이태빈이 숏드라마에 출연한다. / 사진제공=아이오케이이엔엠

이태빈이 숏드라마에 출연한다. / 사진제공=아이오케이이엔엠

SBS 드라마 ‘펜트하우스’로 얼굴을 알린 배우 이태빈이 ‘비 마이 게스트: 사랑에 체크인’에서 게스트하우스 스태프를 연기한다.‘비 마이 게스트: 사랑에 체크인’은 웹툰 ‘비 마이 게스트’를 원작으로 한 청춘 로맨스다. 여름 여행지의 게스트하우스에서 만난 인물들이 서로의 사연을 알아가는 과정과 이들 주변에서 벌어지는 이야기를 그린다. 미스터리, 로맨스가 주를 이룬다.이태빈은 게스트하우스 느루의 스태프 연준 역을 맡았다. 연준은 여행객들을 살뜰하게 챙기는 인물이다. 게스트하우스에서 발생하는 사건의 중심에서 인물의 관계를 이을 예정이다.이태빈은 SBS ‘펜트하우스’ 시리즈를 비롯해 드라마 ‘연애지상주의구역’, 일본 숏드라마 ‘파이트 스쿨’에 출연했다. 연극 ‘어나더 컨트리’와 ‘엔젤스 인 아메리카: 밀레니엄이 다가온다’ 무대에도 오르며 활동 영역을 넓혀왔다.앞서 숏드라마에 출연한 경험이 있는 만큼, 짧은 회차 안에서 연준의 감정 변화와 인물 간 관계를 어떻게 표현할지 관심이 모인다. 이태빈은 홍콩과 일본, 중국 등에서 팬미팅을 진행했으며 올해 초에는 국내 단독 팬미팅을 열었다.‘비 마이 게스트: 사랑에 체크인’은 오는 20일 오후 5시 레진스낵에서 전 회차 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr