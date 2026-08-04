4일 서울시 삼청동의 한 카페에서 개봉을 앞둔 영화 '오케이 마담2'의 주연 배우 엄정화를 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=CGV픽처스

4일 서울시 삼청동의 한 카페에서 개봉을 앞둔 영화 '오케이 마담2'의 주연 배우 엄정화를 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=CGV픽처스

배우 엄정화(56)가 '오케이마담2'를 선택한 이유와 액션 장르를 향한 오랜 로망을 털어놨다.4일 서울 삼청동의 한 카페에서 개봉을 앞둔 영화 '오케이 마담2'의 주연 배우 엄정화를 만나 이야기를 나눴다.영화 '오케이 마담2'(연출 이철하)는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영(엄정화 분)의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 영화로 2020년 여름 개봉해 122만 명의 관객을 동원한 '오케이 마담'의 후속편이다.엄정화는 극 중 과거 코드네임 목련화로 불렸던 전직 요원 미영으로 분했다. 6년 만에 속편으로 돌아온 소감에 대해 엄정화는 "속편 시나리오를 처음 보고 '드디어 기다리던 게 왔다'고 생각했다"고 말했다.그는 "배우로서 장르를 넓혀갈 수 있다는 게 너무 좋았다"며 "기다리는 시나리오가 사실 자주 주어지지 않는다. 특히 여자 배우이고 제 나이에 액션 작품이 들어오는 건 시간이 갈수록 더 희박해진다고 느꼈다"고 고백했다. 이어 "원래 액션 영화를 너무 좋아한다. 홍콩 영화를 보고 자란 세대라 그런 로망이 있었다"며 "'오케이마담' 1편을 시작할 때도 '이 작품은 꼭 하고 싶다'고 생각했었다"고 밝혔다.속편 제작이 결정됐을 때는 누구보다 자신감이 있었다고. 엄정화는 "'오케이마담2'에 들어갈 때는 '나 더 할 수 있다'고 했다"며 웃었다. 실제로 엄정화는 촬영을 위해 꾸준히 몸을 만들었다. 엄정화는 "복싱 연습도 열심히 하고 식단도 조절했다"며 "체력을 키우지 않으면 안 되는 작품이라 몸을 가볍게 만들기 위해 준비를 많이 했다"고 설명했다.이어 "실제 촬영은 힘들었지만 너무 즐거웠다"며 "액션 장면도 많아졌고 제가 해야 할 분량도 훨씬 늘었다. 이번에는 비행기가 아니라 크루즈를 배경으로 하다 보니 할 수 있는 액션도 많아졌고 부담도 있었지만 그만큼 재미있게 촬영했다"고 만족감을 드러냈다.한편 영화 '오케이 마담2'는 오는 12일 전국 극장에서 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr