'나는 SOLO' 33기 모태솔로 특집이 펼쳐진다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기 모태솔로 특집이 펼쳐진다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 33기가 세 번째 모태솔로 특집으로 시청자들을 찾는다.오는 5일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 전라북도 무주에 차려진 솔로나라 33번지에 입성한 모솔남녀들의 첫 만남이 그려진다.이날 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 훈훈한 외모와 반전 이력을 지닌 모태솔로 출연자들의 등장에 "왜 모태솔로지?"라며 놀라워한다. 특히 남성 출연자의 평균 나이는 35세, 여성 출연자의 평균 나이는 33세로, 데프콘은 "딱 결혼 적령기의 30대 모태솔로들"이라며 이들의 연애를 응원한다.3MC의 관심 속 한 모태솔로 남성은 "제대로 된 연애 경험은 한 달 반 정도"라며 "연애보다 수학과 외국어 공부에 빠져 살았다"고 털어놓는다. 이어 "수학을 또 하나의 이성처럼 생각했다. 여자보다 수학이 더 좋았다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 또 다른 모태솔로 남성은 "짝사랑을 해봤는지도 모르겠다", "무성애자일 수도 있다는 말을 들었다"고 고백하고, 데프콘은 "큰 용기를 내 이곳에 왔다"며 응원을 보낸다.모태솔로 여성들의 사연도 공개된다. 이국적인 분위기의 한 출연자는 "공부와 일에 집중하느라 연애가 계속 후순위로 밀렸다. 부모님도 제가 모태솔로인 줄 모른다"고 털어놓는다. 또 다른 출연자는 약 3개월간의 교제 경험을 언급하며 "원만하게 협의 하에 결별했다"고 말해 웃음을 자아낸다. 과연 33기 모태솔로 출연자들이 솔로나라에서 첫 사랑을 찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 5일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr