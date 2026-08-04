배우 유하진이 그룹 애프터스쿨 출신 가희와 댄스 챌린지를 하고 있다. / 사진=유하진 SNS

그룹 노을 멤버 강균성(45)과 배우 유하진이 결혼을 발표한 가운데, 두 사람의 오작교가 누구인지 관심이 쏠리고 있다,노을 소속사 S27M 엔터테인먼트는 4일 "강균성이 오는 10월 30일 서울 모처에서 유하진과 결혼식을 올린다"며 "두 사람이 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"고 밝혔다.이러한 가운데 두 사람은 그룹 애프터스쿨 멤버 가희를 서로 팔로우 하고 있어 눈길을 끈다. 가희는 지난 4월 유하진과 댄스 챌린지 영상을 찍었다. 유하진의 다른 게시물에는 좋아요를 누르지 않았던 강균성은 해당 영상에만 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다. 종교 역시 강균성, 유하진, 가희 세 사람 모두 개신교로 동일하다.한편 강균성은 2002년 4인조 보컬 그룹 노을로 데뷔했다. 이후 '붙잡고도', '청혼', '전부 너였다', '그리워 그리워', '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서' 등 다수의 히트곡을 발표하며 많은 사랑을 받았다.유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔했다. 지난 2일 막을 내린 연극 '임대아파트'에서 열연하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr