공효진, 정준원이 '유부녀 킬러' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=이승현 기자 lsh87@

공효진이 '놀면 뭐하니?' 촬영 당시 정준원의 상태를 설명하는 글을 올렸다. / 사진=공효진 SNS 캡처

배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 가운데, 함께 방송에 출연한 배우 공효진이 정준원을 감쌌다.공효진은 4일 자신의 SNS에 '놀면 뭐하니?' 방송 화면을 캡처해 올렸다. 사진에는 촬영에 임하고 있는 정준원의 모습이 담겼다.공효진은 "녹화 후 진짜 토한 이 남편. 내가 구해주질 못했어. 미안해"라는 글도 함께 남겼다. 정준원이 촬영 당시 극심한 긴장감을 호소했음을 설명한 글로 보인다.정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐하니?'에 MBC 드라마 '유부녀 킬러' 홍보를 위해 공효진과 함께 출연했다. 그는 한 문장으로 다양한 감정을 표현하는 '한 문장 챌린지' 코너에서 긴장한 듯 말을 쉽게 잇지 못했다.유재석이 다시 기회를 줬음에도 끝내 말을 시작하지 못했고, 이를 지켜보던 하하는 모자를 던지는 리액션을 보였다. 방송 이후 해당 장면이 확산하면서 온라인에서는 정준원의 태도를 두고 무성의한 태도였다는 반응과 긴장 때문이었다는 반응이 엇갈렸다.논란이 이어지자 하하는 지난 3일 자신의 SNS를 통해 "현장에서는 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주셨으면 한다"고 밝혔다. 배우 김현숙도 "나름대로 최선을 다했을 텐데, 비판이 아닌 비난을 하고 있다. 우리 모두 숨 좀 쉬고 살자"라는 글을 남기며 정준원을 응원했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr