유승호가 '재벌X형사2'에 특별 출연한다./사진제공=SBS

김재홍 감독이 유승호 특별 출연에 대한 기대를 당부했다.4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김재홍 감독과 배우 안보현, 정은채, 강상준, 김신비가 참석했다.'재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 사이다 공조 수사극이다.'재벌X형사2'에는 유승호가 빌런 캐릭터로 특별 출연이 예고돼 기대를 모으고 있다. 이에 김 감독은 “진이수와 필적할 만한 재력을 가진 재벌 3세이자 세계적으로 유명한 조각 아티스트로 나온다”며 “유성원은 주혜라에게 오랜 의심을 받아온 미스터리한 인물이다. 중후반부를 기점으로 중요한 이야기를 담당하는 인물”이라고 소개했다.이어 그는 “모두가 고심해 캐스팅한 역할이다. 유승호와는 ‘복수가 돌아왔다’에서 조연출과 주연 배우의 관계로 만났다. 대본을 보면서 유승호 배우가 아니면 쉽지 않겠다는 생각이 들어서 부탁드렸다. 특별히 많이 출연하는 걸로 ‘특별 출연’ 해주기로 했다”며 “숨기고 아껴서 나중에 보여주려다가 숨겨질 용안이 아니어서 아끼지 말기로 했다. 처음부터 자주 등장한다”고 예고했다.'재벌X형사2'는 오는 7일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr