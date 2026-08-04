전처의 휴대폰까지 해킹한 전남편의 스토킹 행각이 밝혀졌다./사진제공=채널A

전처의 휴대폰까지 해킹한 전남편의 스토킹 행각이 밝혀졌다./사진제공=채널A

불륜으로 이혼한 뒤 전처의 휴대폰까지 해킹해 스토킹을 저지른 전남편의 소름 돋는 민낯이 밝혀졌다.지난 3일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩' 코너에서는 이혼 후 새로운 사랑을 찾아 나선 돌싱 여성을 악질적으로 스토킹한 범인의 정체를 추적했다.의뢰인은 2년 전, 남편이 회사 동료인 유부녀와 사내 불륜 끝에 임신까지 하면서 이혼으로 결혼 생활의 종지부를 찍었다. 이후 현생에 치여 살던 의뢰인은 고등학생 딸의 권유로 소개팅을 시작했고, 자신을 가꾸며 새로운 연애를 시작한 덕분에 잃었던 설렘과 자신감도 되찾았다.그러나 이혼 후 처음 사귄 헬스 트레이너 남자친구는 바람둥이였고, 재혼까지 생각했던 두 번째 남자친구는 교복 입은 여학생들의 사진을 모으는 변태적인 취미를 가진 인물이었다. 심지어 그의 SNS 부계정에는 의뢰인 딸의 사진도 포함되어 있었다. 그런데 남자친구와 헤어진 뒤 의뢰인에게 정체불명의 스토킹이 시작됐다. 의뢰인 모녀가 사용하는 샴푸와 생리대는 물론, 사이즈까지 정확히 맞춘 속옷이 익명으로 배달되는 소름 끼치는 일이 이어졌다.탐정단은 헤어진 두 명의 전 남자친구를 비롯해 의뢰인을 오래 짝사랑해 온 모태솔로 회사 동기, 호시탐탐 의뢰인을 노리던 옆집 언니 남편, 그리고 전남편까지 모두 다섯 명을 용의선상에 올려 추적에 나섰다. 그러던 중 의뢰인의 휴대폰에서 은행 앱으로 위장한 해킹 앱이 발견되면서 숨어있던 스토킹범의 정체가 밝혀졌다.범인은 다름 아닌 의뢰인의 전남편이었다. 그는 이혼 후 딸이 자신을 만나주지 않자 의뢰인의 휴대폰에 해킹 앱 설치를 유도해 모녀의 일거수일투족을 감시해왔다. 의뢰인이 소개팅을 하고 연애를 시작한 뒤에는 질투와 집착에 사로잡혀 스토킹까지 벌였다. 그러나 모든 사실이 밝혀진 뒤에도 그는 "왜 이혼하고 나니까 그렇게 섹시해지냐"며 끝까지 의뢰인 탓을 했다.이를 본 데프콘은 "구속감"이라며 경악했다. '44년 차 모태솔로' 김민경은 사연을 지켜보는 내내 "남자에 대한 믿음이 사라졌다"며 분노했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr