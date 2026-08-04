강상준, 안보현, 김재홍감독, 정은채, 김신비가 '재벌X형사2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

김재홍 감독이 '재벌X형사' 시즌2 목표를 밝혔다.4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김재홍 감독과 배우 안보현, 정은채, 강상준, 김신비가 참석했다.'재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 사이다 공조 수사극이다.'재벌X형사'는 시즌1에서 최고 시청률 11%를 기록하며 흥행에 성공했다. 그러나 전작 '김부장'이 최고 시청률 23%를 기록하며 신드롬급 인기를 구가하면서 후속작의 어깨가 무거운 상황이다.이에 대해 김재홍 감독은 "전작 '김부장'이 너무 말도 안 되는 시청률을 기록하면서 대성공을 거뒀다. 부담이 없다고 하면 거짓말일 것 같다. 부담을 백배 안고 있다"고 밝혔다.그러나 김 감독은 "드라마는 절대평가라고 생각한다. 저희의 목표는 '시즌1을 넘는 시즌2을 만들겠다'이기 때문에 시즌1의 기록을 이겨낼 수 있도록 잘 준비를 했다"고 자신감을 보였다.지난주 첫 방송을 시작한 MBC '유부녀킬러'와 맞대결도 앞두고 있다. 이에 김 감독은 "저희는 살인적인 폭염, 열대야 한 가운데 정말 속시원하게 보실 수 있는 유쾌상쾌한 추리 수사물이다. 다른 수사물에서 볼 수 없는 다양한 에피소드를 준비해서 볼거리가 훨씬 다양하실 것"이라고 강조했다.'재벌X형사2'는 오는 7일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr