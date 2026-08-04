엄정화가 자기 관리 비법을 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

엄정화가 지난해 건강검진 결과 신체 나이 30대 판정을 받았다고 밝혔다. / 사진=KBS 1TV '아침마당' 영상 캡처

가수 겸 배우 엄정화(56)가 건강검진 결과 신체 나이가 30대로 측정됐다고 밝혔다.4일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 영화 '오케이 마담2'의 주역 엄정화, 박성웅, 배정남이 출연했다.엄정화는 출연진과 함께 건강 관리에 대한 이야기를 나눴다. 그는 "탄수화물과 당분을 줄인 뒤 몸 상태가 확실히 좋아졌다"며 "피 검사와 신체 검사를 받을 때마다 신체 나이가 더 젊게 나오더라. 지난해 검사에서는 30대 초반으로 측정됐다"고 말해 놀라움을 자아냈다.이어 식단 관리 비법도 공개했다. 엄정화는 "요즘은 1일 1식을 하고 있고, 단백질과 비타민은 꼭 챙겨 먹는다. 아침에는 커피 대신 따뜻한 소금물을 마시고, 레몬티와 올리브유도 먹는다"며 "설탕과 탄수화물을 줄이는 게 비결"이라고 설명했다. 엄정화는 이처럼 철저한 자기 관리를 이어가는 이유에 대해 "지금 하는 일을 오래 건강하게 하고 싶기 때문"이라고 털어놨다.엄정화는 1969년생으로 올해 56세다. 그는 오는 12일 개봉하는 '오케이 마담2'를 통해 관객과 만날 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr