가수 겸 뮤지컬 배우 김태오가 오는 8일 결혼한다./사진=김태오 SNS

가수 겸 뮤지컬 배우 김태오가 오는 8일 결혼한다./사진=김태오 SNS

이하 김태오 SNS 글 전문

가수 겸 뮤지컬 배우 김태오가 오는 8일 결혼한다.김태오는 4일 자신의 SNS를 통해 "조심스럽게 기쁜 소식을 전한다. 내가 오는 8월 8일, 앞으로의 삶을 함께하고 싶은 사람과 결혼한다"고 밝혔다. 이어 "아직도 많이 서툴고 배워야 할 것이 많지만, 이제는 혼자가 아니라 함께 걸어갈 사람이 생겼다는 사실이 참 든든하고 감사하게 느껴진다"고 소감을 전했다.김태오는 "요즘은 배우로서의 삶뿐 아니라 김태식이라는 사람의 삶도 조금씩 보이기 시작한다"고 말했다. 그러면서 "함께 살아가며 더 나은 사람이 되고, 그 시간이 쌓여 지금보다 더 좋은 배우가 될 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.1992년생인 김태오는 '팬텀싱어' 출신으로, 2016년 뮤지컬 '담배가게 아가씨'로 데뷔했다. 이후 '오디션', '오! 캐롤', '그리스', '스모크', '블루레인', '맘마미아!', '시지프스', '헤이그' 등 다양한 무대에 올랐다. 드라마 '연예인 매니저로 살아남기', '금주를 부탁해'에도 출연했으며, 그룹 티버드 멤버로 활동하기도 했다.앞서 이날 강균성 역시 오는 10월 30일 결혼한다고 발표했다. 김태오까지 연이어 결혼 소식을 전하면서 팬들의 축하가 이어지고 있다.안녕하세요, 김태오입니다.조심스럽게 기쁜 소식을 전합니다.제가 오는 8월 8일, 앞으로의 삶을 함께하고 싶은 사람과 결혼합니다.오랫동안 배우 김태오를 지켜봐 주신 분들께 직접 말씀드리고 싶었습니다. 아직도 많이 서툴고 배워야 할 것이 많지만, 이제는 혼자가 아니라 함께 걸어갈 사람이 생겼다는 사실이 참 든든하고 감사하게 느껴집니다.요즘은 배우로서의 삶뿐 아니라 김태식이라는 사람의 삶도 조금씩 보이기 시작합니다. 함께 살아가며 더 나은 사람이 되고, 그 시간이 쌓여 지금보다 더 좋은 배우가 될 수 있기를 바랍니다.늘 응원해 주시고 아껴 주셔서 감사합니다.잘 살아가겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr