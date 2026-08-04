정은채가 '재벌X형사2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

안보현이 정은채와 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김재홍 감독과 배우 안보현, 정은채, 강상준, 김신비가 참석했다.'재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 사이다 공조 수사극이다.정은채는 경찰청 대테러팀 에이스 출신으로 강하서 강력 1팀에 새롭게 부임하는 팀장 주혜라를 연기한다. 정은채는 “나만 시즌2에 새롭게 합류한 멤버이자 캐릭터”라며 “시즌1에 이어 경쾌한 리듬의 드라마가 어떻게 확장될지 팬으로서 궁금했다. 팀원들의 호흡이 좋다는 이야기를 익히 들어서 경험해보고 싶어서 선택했다”고 말했다.이어 그는 “새롭게 합류하게 되어 걱정이나 염려되는 부분도 있었다. 그러나 생각보다 훨씬 더 환영해주시고 마음껏 연기할 수 있게 판을 만들어주셔서 행복했다”고 덧붙였다.정은채는 극중 안보현과의 관계성에 대해 “경찰학교에서 사제 관계로 인연을 맺게 된다. 악마 교관으로서 ‘잡도리’하는 시절도 있었다. ‘혐관’으로 시작해서 멋진 공조 파트너로 거듭나는 관계”라고 설명했다.안보현은 정은채에 대해 “‘안나’를 보고 되게 아우라를 느꼈다. 실제로도 그런 성격이 아닐까 생각했다. 가냘플 거라고 생각해서 형사가 어울릴지 주의 깊게 봤는데, 톤을 잡을 필요 없이 잘하더라"고 칭찬했다. 정은채는 '안나'에서 갑질을 일삼는 부잣집 딸이자 갤러리 대표인 이현주 역을 맡아 열연했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr