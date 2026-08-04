'쇼미더머니12' 제작진이 래퍼들을 주인공으로 내세운 연애 리얼리티를 선보인다./사진=엠넷플러스

'쇼미더머니12' 제작진이 래퍼들을 주인공으로 내세운 연애 리얼리티를 선보인다./사진=엠넷플러스

'쇼미더머니12' 제작진이 래퍼들을 주인공으로 내세운 연애 리얼리티를 선보인다.Mnet Plus 오리지널 예능 '래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'(이하 '래퍼 여친 구함')는 '쇼미더머니' 출연진과 뮤즈로 불리는 여성 출연진의 만남을 담은 연애 리얼리티다. 올 상반기 방송된 '쇼미더머니12' 제작진이 다시 의기투합했다.오는 7일 첫 공개를 앞두고 티저 3종도 베일을 벗었다. 첫 번째 영상에는 화려한 도심을 배경으로 데이트에 나선 Royal 44, 정준혁, 노윤하, 더블다운, 바이스벌사의 모습이 담겼다. 무대 위와는 다른 래퍼들의 면모가 주요 관전 포인트로 제시됐다.래퍼들의 마음을 사로잡을 뮤즈도 처음 공개됐다. 뮤즈 모집에는 약 1000대 1의 경쟁률이 몰린 것으로 알려졌다. 래퍼들은 "저한테 빠져들게 만들겠다", "바로 여자친구 사귈래요"라며 적극적인 태도를 보였다.세 번째 티저에서는 기존 연애 프로그램과 차별화된 데이트 규칙이 소개됐다. 뮤즈는 데이트 도중 래퍼를 교체하거나 방출할 수 있으며, 새로운 출연자를 추가하는 선택도 가능하다.래퍼들은 "쇼미더머니 같다", "달달한 연애 프로그램 생각하고 온 제가 잘못인 것 같다"고 반응했다. 최종 선택을 받은 래퍼에게는 '다이아몬드 목걸이'가 걸려 있어 사랑과 보상을 둘러싼 선택도 주요 변수로 작용한다.'래퍼 여친 구함'은 7일 오후 9시 첫 번째 에피소드를 공개한다. 후속 에피소드는 월요일에 이어지며, 방송에서는 매주 목요일 오후 10시 두 편이 연속 편성된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr