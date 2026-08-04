'메이드 인 코리아 시즌2' 1~2화가 9월 9일 공개된다. / 사진제공=디즈니+
'메이드 인 코리아 시즌2' 1~2화가 9월 9일 공개된다. / 사진제공=디즈니+
'메이드 인 코리아 시즌2' 현빈과 정우성이 다시 맞붙는다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 오는 9월 9일 공개를 확정하고, 욕망과 배신이 뒤엉킨 전쟁의 서막을 담은 티저 예고편을 공개했다. 시즌1보다 한층 커진 스케일과 더욱 치열해진 인물들의 대립이 예고됐다.

'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.

공개된 티저 예고편은 압도적인 카리스마를 내뿜는 백기태의 등장과 함께 긴장감을 끌어올린다. "몸을 바짝 낮추고, 발톱을 숨기고, 이 순간을 기다렸다"는 대사는 더욱 거침없어진 백기태의 변화를 암시하며 시즌2의 본격적인 시작을 알린다.
'메이드 인 코리아 시즌2'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+
'메이드 인 코리아 시즌2'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+
9년 만에 모습을 드러낸 장건영(정우성 분)은 "선택해, 어느 편에 설지"라며 백기현(우도환 분)을 압박한다. 여기에 "나랑 해보자는 거냐?"라는 백기태의 서늘한 경고가 더해지며 두 형제가 결국 서로를 향해 칼을 겨누게 될 운명을 예고한다.

특히 "지금은 전쟁이야. 어느 한쪽은 죽어야 끝나"라는 백기태의 대사와 함께 욕망과 선택, 배신이 교차하는 장면들이 빠르게 이어지며 몰입감을 높인다. 누구도 물러설 수 없는 대결 속에서 각자의 신념과 생존을 위해 맞서는 인물들의 충돌이 시즌2의 핵심 서사로 펼쳐질 전망이다.

시즌2에는 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등 시즌1을 이끌었던 배우들도 그대로 등장하며 더욱 촘촘한 인물 관계와 긴장감을 완성한다. 한층 커진 욕망과 확장된 서사, 배우들의 연기 시너지가 시즌2에 대한 기대를 높인다.

'메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9월 9일 1~2회, 9월 16일 3~4회, 9월 23일 5~6회를 순차 공개하며 총 6부작으로 시청자들과 만난다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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