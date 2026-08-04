배우 유하진이 안무 커버 영상을 선보였다. / 사진=유하진 유튜브 영상 캡처

배우 유하진이 영화제 참석 브이로그를 선보였다. / 사진=유하진 유튜브 영상 캡처

강균성의 결혼 상대가 배우 유하진이라는 소식이 알려지며, 유하진의 유튜브, SNS 등도 주목받고 있다. / 사진=유하진 유튜브 영상 캡처

그룹 노을 멤버 강균성과 배우 유하진의 결혼 소식이 알려진 가운데, 유하진이 운영했던 유튜브 채널에도 관심이 쏠리고 있다. 구독자는 약 496명으로 많지 않지만, 배우 활동과 일상을 담은 영상들이 남아 있어 결혼 발표 이후 다시 주목받고 있다.유하진은 유튜브 채널 '찐유진'을 개설해 배우 활동 비하인드와 여행, 일상, 댄스 커버 영상 등을 공개한 바 있다. 3~4년 전 업데이트가 대부분이고 최근 영상은 없지만, 과거 올린 콘텐츠들이 뒤늦게 관심을 받고 있다.콘텐츠 중에는 배우로서의 일상을 담은 브이로그가 눈길을 끈다. '[VLOG] 배우의 투잡, 또 다른 직업은 뭘까?!', '[VLOG] 신인배우의 레드카펫 준비과정 | 부천국제판타스틱영화제(BIFAN) | 영화 비하인드(신체모음.ZIP)' 등을 통해 배우로서 일상과 영화제 참석 과정 등을 공개했다. 특히 영화 '신체모음.ZIP'으로 부천국제판타스틱영화제 레드카펫을 밟는 과정도 직접 영상으로 남겼다.안무 커버 영상을 통해 춤 실력도 엿볼 수 있다. 에스파의 'Spicy', 르세라핌의 'ANTIFRAGILE' 등 안무 커버 영상을 공개하며 아이돌 못지않은 퍼포먼스를 선보였다.여행과 일상을 담은 브이로그도 선보인 바 있다. 싱가포르 여행에서 수영장과 유니버설 스튜디오를 즐기는 모습, '먹고 자고 먹고 자고 VLOG' 등 꾸밈없는 일상을 공유하며 소소한 매력을 전했다.1995년생인 유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔했다. 영화 '턴: 더 스트릿', '신체모음.ZIP'에서 주연을 맡았으며, 최근에는 연극 '임대아파트' 무대에도 올랐다. 당초 활동명은 이유진이었지만 현재는 유하진이라는 이름으로 활동 중이다.강균성은 1981년생으로, 유하진과는 14살 차이다. 두 사람은 오는 10월 30일 서울 모처에서 결혼식을 올릴 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr