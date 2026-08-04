누에라 / 사진=각 방송사 방송 화면 캡처, 누아엔터테인먼트 제공

누에라 / 사진=각 방송사 방송 화면 캡처, 누아엔터테인먼트 제공

그룹 누에라(NouerA)가 음악방송과 버스킹을 이어가며 컴백 첫 주 활동을 소화했다.누에라는 지난달 27일 미니 4집 '.exe(이엑스이)'를 발매하고 컴백 활동에 나섰다.이들은 음악방송과 버스킹 등 다양한 활동을 진행하고 있다. 먼저 지난달 30일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 타이틀곡 '.exe' 무대를 선보였다.지난 2일에는 서울 강남구 코엑스에서 버스킹을 열었다. 현장에서는 타이틀곡 '.exe'를 비롯해 'LOCKED IN'(락트 인), 'W.T.F(un)'(왓더펀), 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러) 등 새 앨범 전곡을 라이브로 선보였다.버스킹 세트리스트에는 첫 번째 미니앨범 수록곡 'Jet Stream'(제트 스트림), 두 번째 미니앨범 수록곡 'BNB(Beauty and the Beast)', 세 번째 미니앨범 타이틀곡 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크)도 포함해 누에라의 음악적 색깔을 한층 선명하게 보여줬다.'.exe'는 좋아하는 상대에게 망설임 없이 다가가는 이야기를 담은 앨범이다. 동명의 타이틀곡과 'LOCKED IN', 'W.T.F(un)', 'LIFE IN COLOR' 등 총 4곡이 수록됐다. 타이틀곡 '.exe'는 지난달 29일 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 4위에 올랐으며, 뮤직비디오는 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 뮤직비디오에는 팬들이 직접 제작한 팬아트가 활용됐다.누에라는 팬들과 함께하는 운동회, '퇴근요정 이벤트' 등 다양한 오프라인·온라인 콘텐츠를 진행 중이다. 이처럼 팬들과의 접점을 넓히기 위한 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr