황신혜의 남동생 황정언의 사연이 공개된다. / 사진 제공=KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'

황신혜, 황정언 남매가 남다른 우애를 보여준다. / 사진 제공=KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'

배우 황신혜가 남동생 황정언과 각별한 우애를 보여준다.오는 5일 방송하는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 싱글즈는 황신혜의 동생이자 구족화가 황정언의 개인전을 찾는다.황정언은 '세계구족화가협회' 소속으로, 30년 동안 입으로 그림을 그려온 작가다. 양정아는 작품에 담긴 진심과 오랜 시간 이어온 노력을 보며 눈물을 보인다. 현장에는 황신혜의 절친인 배우 최명길과 가수 겸 화가 김완선도 참석해 자리를 함께한다.이어 황신혜, 황정언 남매의 일상도 공개된다. 두 사람은 현실 남매다운 대화를 나누고 황정언은 "친해질수록 야단의 강도는 더 세질 것"이라며 황신혜의 솔직한 성격을 언급한다. 황신혜는 전신 마비인 동생의 곁을 지키며 옷매무새를 살피는 등 세심하게 챙기는 모습을 보인다. 또한 황정언이 구족화가의 길을 걷게 된 계기가 황신혜였다는 사실도 함께 전한다.황신혜 가족은 황정언이 사고를 당했던 당시를 떠올린다. 해병대에 입대할 만큼 건강했던 황정언은 29세에 사고로 전신 마비 판정을 받았다. 어머니는 "눈물이 멈추는 약은 왜 없을까"라는 생각이 들 정도로 힘든 시간을 보냈다고 털어놓는다. 황정언은 사고 후 입원해 있던 시절을 회상하며 "황신혜가 촬영이 없는 날이면 밤새 병실을 지키며 자신을 돌봐줬다"고 말한다.'황신혜의 같이 삽시다'는 매주 수요일 오후 7시 40분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr