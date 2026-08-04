김지석이 '그래, 이혼하자'에서 지원호 역을 맡았다. / 사진제공=캔버스엔

김지석이 '그래, 이혼하자'에서 지원호 역을 맡았다. / 사진제공=캔버스엔

김지석이 '그래, 이혼하자'에서 웨딩드레스샵 대표이자 이민정에게 이혼 통보를 받은 남편을 연기한다.오는 19일 첫 방송되는 KBS 드라마 '그래, 이혼하자'는 결혼 생활에 지친 웨딩드레스샵 대표 부부가 이혼을 준비하는 과정을 그린 작품이다. 이민정과 김지석이 부부로 출연한다.김지석은 웨딩드레스샵 '지앤화이트'의 대표이자 디자이너 지원호를 연기한다. 4일 공개된 사진에는 웃음을 짓거나 업무에 집중하는 지원호의 모습이 담겼다. 패션 잡지를 살펴보는 장면에서는 디자이너로서의 면모가 나타난다.또 다른 사진 속 지원호는 굳은 표정으로 누군가를 바라보고 있다. 일과 사랑을 모두 잡았던 그가 아내 백미영(이민정 분)에게 이혼을 통보받게 된 배경에 관심이 쏠린다.김지석은 작품을 설명하는 키워드로 과정을 꼽았다. 그는 "서로를 사랑했던 연인이 부부가 된 뒤 이혼에 이르기까지의 과정을 보여주는 이야기"라며 '두 사람이 이혼을 결심하게 된 각자의 이유가 매력적으로 다가왔다"고 출연 계기를 밝혔다. 이어 "이혼하기로 한 부부가 각자의 감정과 상황을 마주하는 모습을 현실적으로 보여준다"며 "꾸미지 않은 두 사람의 과정을 봐주셨으면 한다"고 말했다.김지석은 "부부가 각자 느끼는 감정과 이유가 팽팽하게 맞서 현실적으로 느껴졌다"고 전했다. 지원호에 대해서는 "다른 사람들에게는 다혈질이고 고집이 센 괴짜 디자이너로 보이지만, 지울 수 없는 상처를 혼자 감당하며 살아가는 외로운 남편"이라고 설명했다.부부로 호흡을 맞춘 이민정과의 촬영 이야기도 전했다. 김지석은 "처음부터 합이 잘 맞아 '우리가 이전에 여러 번 같이 작품을 했었나'라고 물을 정도였다"고 말했다.김지석은 작품의 관전 포인트로 공감을 꼽았다. 그는 "사람마다 입장과 감정이 다르다"며 "등장인물들의 감정을 여과 없이 보여주면서 시청자들에게 대리만족과 해소를 전하고 싶다"고 밝혔다. 그러면서 "제목처럼 현실적인 작품이다. 두 사람이 실제로 이혼하게 될지 지켜봐 달라"고 말했다.'그래, 이혼하자'는 오는 19일 밤 11시 KBS Drama 채널을 통해 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr