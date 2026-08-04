그룹 에스파가 '롤라팔루자 시카고' 무대에서 공연을 펼치고 있다. / 사진제공=게티이미지(Erika Goldring)

그룹 에스파가 '롤라팔루자 시카고' 무대에서 공연을 펼치고 있다. / 사진제공=Andrea Escobar-Garcia

그룹 에스파(aespa)가 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 무대에 처음 올랐다.에스파는 지난 2일(현지시간) 미국 시카고 그랜트 파크에서 열린 '롤라팔루자 시카고' 알리안츠 스테이지(Allianz Stage)에서 총 14곡으로 구성된 공연을 선보였다.이들은 'Black Mamba'(블랙맘바)와 'Next Level'(넥스트 레벨)로 공연을 시작한 뒤 'Armageddon'(아마겟돈), 'Supernova'(슈퍼노바), 'Whiplash'(위플래시) 등 대표곡을 밴드 라이브 세션과 함께 선보였다. 이어 정규 2집 수록곡 'LEMONADE'(레모네이드), 'WDA (Whole Different Animal)', 'Can't Help Myself'(캔트 헬프 마이셀프), 'SHAKIN''(쉐이킨)과 'Rich Man'(리치맨), 'Bubble'(버블), 'To The Girls'(투 더 걸스), 'Hold On Tight'(홀드 온 타이트) 등을 무대에 올렸다.공연 중에는 신곡 'Switchblade'(스위치블레이드) 피처링에 참여한 미국 아티스트 Ty Dolla $ign(타이 달라 사인)이 깜짝 등장해 합동 무대를 펼쳤다.에스파는 공연을 마친 뒤 "롤라팔루자 시카고 무대에 설 수 있어 영광이었다"며 "팬들의 응원 덕분에 즐겁게 공연할 수 있었고, 이 에너지를 곧 시작되는 월드투어에서도 이어가고 싶다"고 소감을 전했다.공연 직후에는 Ty Dolla $ign이 함께한 'Switchblade' 뮤직비디오도 공개됐다.한편 에스파는 오는 7~8일 서울 고척스카이돔 공연을 시작으로 북미와 남미, 유럽 등 25개 지역을 도는 월드투어 '2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY'를 이어간다윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr