방송인 김풍이 전립선염 경험을 털어놓는다./ 사진=텐아시아 DB
방송인 김풍이 전립선염 경험을 털어놓는다./ 사진=텐아시아 DB
방송인 김풍이 전립선염 경험을 털어놓는다.

KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 김풍, 뮤지, 안재현이 거침없는 입담을 펼친다.

세 사람은 보양 로드의 첫 코스로 흑염소를 맛보며 대화를 이어간다. 음식의 효능과 건강관리에 대해 이야기하던 세 사람은 점차 수위를 높여가고, 40대들의 현실 고민까지 털어놓는다.

그러던 중 김풍이 전립선염에 걸렸던 사실을 꺼낸다. 예상하지 못한 고백에 뮤지와 안재현은 당황하고, 김풍은 "치욕스러웠다"며 당시 상황을 전한다.
방송인 김풍이 전립선염 경험을 털어놓는다./ 사진=KBS Joy '끼리끼리' 제공
방송인 김풍이 전립선염 경험을 털어놓는다./ 사진=KBS Joy '끼리끼리' 제공
이어 김풍은 전립선염 진찰 과정부터 치료 방법, 집으로 돌아간 뒤의 후일담까지 밝힌다. 심지어 직접 재연하며 설명을 이어가자 안재현은 믿을 수 없다는 듯 경악하고, 뮤지와 제작진 역시 놀란 기색을 감추지 못한다.

한편,김풍, 뮤지, 안재현의 해남 여행은 오는 5일 밤 8시 KBS Joy '끼리끼리'에서 공개된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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