배우 고은아(오른쪽)가 공개 연애를 두고 솔직한 고민을 털어놨다. / 사진=SNS

배우 고은아가 공개 연애를 두고 솔직한 고민을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '방가네'

배우 고은아가 공개 연애를 두고 솔직한 고민을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '방가네'

배우 고은아가 공개 연애를 두고 솔직한 고민을 털어놨다.최근 유튜브 채널 '방가네'에는 '연예인 30년 활동한 누나가 공개연애를 안 하는 이유ㅋㅋㅋㅋ 실화냐..'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 고은아는 "데뷔하고 나서 공개 연애를 해본 적이 한 번도 없다. 당시에는 공개 연애 자체가 부담스러웠다"며 입을 열었다. 이어 "예전에는 남자친구가 생기면 공개하겠다고 생각했는데, 지금은 고민이 된다"며 "공개하면 구독자가 떨어질 것 같다"고 털어놨다.고은아는 "같은 동지애를 느끼는 구독자도 있을 것이고, 혹시 나를 좋아하거나 마음에 두고 있는 사람들이 남자친구가 생겼다는 소식을 들으면 실망하거나 상처받지 않을까 걱정된다"고 이유를 설명했다.이를 들은 친언니 방효선은 "별 걱정을 다 한다"며 웃었고, 동생 미르는 "누나만 모르는 게 있다. 목격담이 되게 많이 올라온다. 알 사람은 다 안다"고 말해 궁금증을 자아냈다. 이어 "공개하기가 좀 그런 것 아니냐. 나는 오히려 그분이 걱정된다"고 덧붙였고, 고은아는 "나는 내가 걱정이다. 내 주변 사람들이 걱정"이라고 답했다.방효선은 과거 연애사를 언급하며 "생각해보면 진짜 괜찮고 잘생기고 난다 긴다 하는 사람들 다 만났다"고 말했고, 미르 역시 "19~20살 때 데려온 남자친구를 보고 세상에서 저렇게 잘생긴 사람은 처음 봤다고 생각했다"고 거들었다. 영상 말미에는 미르가 "고은아 공개 연애는 커밍순"이라고 말했고, 고은아는 "커밍순이 아니라 고민 중"이라며 손사래를 쳤다.한편 고은아는 앞서 자신의 유튜브 채널에서 불거진 임신설을 직접 해명한 바 있다. 당시 "우리 오빠가 놀랐다"는 발언이 재조명되며 열애설이 제기됐고, 이번 공개 연애 관련 발언까지 이어지면서 관심이 다시 한번 쏠리고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr