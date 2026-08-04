XMF 2026 1차 라인업 / 사진 = XMF 조직위원회

한일 음악 페스티벌 'XMF 2026(Xnterstellar Music Festival 2026)'의 양일권 리미티드 티켓이 매진됐다.4일 XMF 조직위원회는 지난 3일 판매를 시작한 양일권 리미티드 티켓이 모두 판매됐다고 밝혔다. 올해 처음 열리 페스티벌임에도 한정 수량으로 마련된 양일권이 빠르게 매진된 것.'XMF 2026'은 오는 10월 3~4일 인천 파라다이스시티에서 개최된다. 한국과 일본의 밴드 및 아티스트 22개 팀이 이틀간 무대에 오른다.행사는 XMF 조직위원회와 NPO 법인 일한문화교류회가 공동 주최하며, 일본 문화·엔터테인먼트산업진흥협회(CEIPA)와 일본음악제작자연맹(FMPJ)이 후원한다.앞서 공개된 1차 라인업에는 10월 3일 아도(Ado), 콜드레인(coldrain), FT아일랜드(FTISLAND), 하츠웨이브(hrtzwav), 루시(LUCY), 마이 헤어 이즈 배드(My Hair is Bad), 노벨브라이트(Novelbright), 원위(ONEWE), 피플 원(PEOPLE 1), 윤하(YOUNHA)가 이름을 올렸다.10월 4일에는 에에! 그룹(Ae! group), 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn), 마르시(Marcy), 사우시 독(Saucy Dog), 더 픽스(THE FIX), YB, 히라테 유리나(YURINA HIRATE)가 출연한다.2차 라인업은 오는 12일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr