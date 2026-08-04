배우 박윤희(58)가 플라잉엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발에 나선다./사진제공=플라잉엔터테인먼트

배우 박윤희(58)가 플라잉엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발에 나선다./사진제공=플라잉엔터테인먼트

배우 박윤희(58)가 플라잉엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발에 나선다.플라잉엔터테인먼트는 4일 박윤희와의 전속계약 소식을 알렸다. 소속사는 "오랜 시간 쌓아온 탄탄한 연기 내공으로 대중에게 신뢰를 주는 배우 박윤희와 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 더욱 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.박윤희는 "새로운 인연과 함께하게 돼 감사한 마음"이라며 "계속해서 배우로서 초심을 잃지 않고 좋은 작품과 진정성 있는 연기로 찾아뵙겠다"고 소감을 전했다.박윤희는 연극 무대를 비롯해 드라마 '스물다섯 스물하나', '더 글로리', '선재 업고 튀어', '미지의 서울', '내일도 출근', 영화 '엑시트', '비상선언', '헌트', '탈주', '야당' 등 TV와 스크린을 오가며 활동했다. '더 글로리'의 김종문 교사와 '선재 업고 튀어'의 김 형사 등 선과 악을 넘나드는 다양한 캐릭터를 소화하며 안정적인 연기력을 보여줬다. 수준급 일렉기타 연주 실력도 갖춘 것으로 알려져 있다.플라잉엔터테인먼트에는 김상보, 박세영, 김경환, 김선기, 전중용 등이 소속돼 있다.박윤희는 KBS2 새 드라마 '사랑이 온다'로 시청자들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr