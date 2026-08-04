김혜준이 데뷔 첫 로코에서 합격점을 받았다./사진제공=tvN

김혜준이 데뷔 첫 로코에서 합격점을 받았다./사진제공=tvN

김혜준이 사랑스러운 덕후로 변신했다.지난 3일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서는 성덕이 되겠다는 일념 하나로 최애가 패션 디렉터로 있는 회사 아펠로에 입사한 남다름(김혜준 분)의 첫 출근기가 그려졌다.이날 남다름은 최애의 사원이 되겠다는 꿈을 안은 채 국내 1등 패션 기업 SE물산을 떠나 아펠로에 합격했다. 마침내 최애 이찬(차우민 분) 회사의 신입사원이 된 그녀는 이찬과 함께 일할 수 있다는 생각에 벅찬 설렘을 느꼈고, 사무실 곳곳에서 그의 흔적들을 발견하고는 들뜬 감정을 숨기지 못했다.그러나 기쁨도 잠시, 남다름은 대표 강하기(강훈 분)와 자꾸만 얽히며 순탄치 않은 회사 생활을 예고했다. 입사 전 우연히 SE물산에서 마주친 그의 셔츠에 얼굴 자국을 남긴 것을 시작으로 동네 술집에서의 소동, 회식 중 술에 취해 대표실에 잠입하는 해프닝까지 연이어 사고를 일으켰다.김혜준은 최애를 향한 들끓는 팬심과 뜻대로 흘러가지 않는 회사 생활기를 유쾌하게 담아냈다. 최애를 떠올릴 때마다 시시각각 요동치는 다채로운 감정 변화도 섬세하게 그려냈다.김혜준의 통통 튀는 매력은 극에 활력을 더하며 보는 재미를 더했다. 그토록 바라던 최애에게 성큼 다가간 그녀의 앞날에 이목이 쏠린다.한편, '최애의 사원'은 '킬러들의 쇼핑몰'로 글로벌 1위를 찍은 김혜준이 데뷔 후 첨으로 도전하는 로코 장르다. 장르물에서 존재감을 보였던 김혜준이 로코로 연기 변신을 시도해 많은 관심을 모으고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr