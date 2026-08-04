스트레이 키즈 'THIS & THAT' 수록곡 '그날' 언베일 트랙 섬네일 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 승민이 새 미니 앨범 수록곡 '그날' 일부를 불렀다.스트레이 키즈는 오는 7일 오후 1시 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매를 앞두고 다양한 티징 콘텐츠를 순차적으로 선보이고 있다. 지난 3일에는 시그니처 티저 콘텐츠 'UNVEIL : TRACK'(언베일 : 트랙)을 통해 신보 7번 트랙 '그날'의 일부를 공개했다.영상 속 승민은 빗소리와 기타 연주를 배경으로 "우리 같이 웃었던 날 영화를 틀어놓고 서로만 봤던 날 그날"이라는 가사를 감미롭게 부른다. 잔잔한 사운드와 승민의 감성적인 보컬이 어우러져 곡의 분위기를 짐작하게 한다.'그날'은 그룹 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 멤버 한이 단독으로 작사와 작곡에 참여한 곡이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'This & That'을 비롯해 선공개곡 'RUN IT'(런 잇), 'After You'(애프터 유), 'FARMING'(파밍), 'I Do'(아이 두), 'Way Out'(웨이 아웃), 'This & That (Festival Version)'(디스 앤드 댓 (페스티벌 버전)), '그날' 등 총 8곡이 수록된다.스트레이 키즈는 지난 1일 팬덤 결성 기념일을 맞아 디지털 앨범 'SKZ-REPLAY 2026 Pt.1'도 발표했다. 해당 앨범에는 일본 정규 1집 'THE SOUND'(더 사운드) 수록곡 'Battle Ground'(배틀 그라운드)의 한국어 버전 타이틀곡과 미공개 자작곡, 멤버별 솔로곡 등 총 17곡이 담겼다.스트레이 키즈의 새 미니 앨범 'THIS & THAT'과 타이틀곡 'This & That'은 오는 7일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr