사진제공 = 143엔터테인먼트

그룹 메이딘(MADEIN) 마시로가 솔로 데뷔를 앞두고 트레일러를 공개했다.마시로는 지난 1일과 2일 공식 SNS를 통해 첫 번째 EP '24/11'의 'Burn'(번) 버전 이미지와 트레일러 영상을 공개했다.공개된 이미지에는 붉은색 의상을 착용한 마시로가 샹들리에와 빈티지 가구 등을 배경으로 포즈를 취한 모습이 담겼다. 함께 공개된 트레일러 영상에는 마시로가 가면을 쓴 인물과 마주한 채 음악에 맞춰 페어 안무를 소화하는 연출이 담겼다.마시로는 4일 오후 3시부터 각종 음반 판매 사이트를 통해 '24/11' 예약 판매를 진행한다. 이번 그의 솔로 데뷔 앨범은 총 두 가지 버전으로 발매된다.앞서 마시로는 'Fade'(페이드), 'Between'(비트윈), 'Burn' 등 세 가지 콘셉트 콘텐츠를 통해 앨범의 전반적인 분위기를 전달했다.한편, 마시로의 첫 EP '24/11'은 오는 19일 오후 6시 주요 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr