정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 '태도 논란'에 휩싸인 가운데, 하하에 이어 김현숙도 그를 응원하는 글을 남겼다./사진=MBC 방송 화면, 김현숙 SNS 캡처

정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 '태도 논란'에 휩싸인 가운데, 하하에 이어 김현숙도 그를 응원하는 글을 남겼다./사진=김현숙 SNS 캡처

정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 '태도 논란'에 휩싸인 가운데, 하하에 이어 김현숙도 그를 응원하는 글을 남겼다.김현숙은 지난 3일 자신의 SNS에 정준원의 '놀면 뭐하니?' 관련 기사를 공유하며 "아… 언제부터 세상이 이렇게 되었냐"라고 적었다.이어 "홍보가 필요했을 거고, 나가라고 하니 나갔을 거고, 나름대로 최선을 다했을 거고"라며 "각자의 감상평은 있을 테지만 내 맘 같지 않았다고 해서 비판이 아닌 비난을... 우리 모두 숨 좀 쉬고 삽시다"라고 덧붙였다.앞서 정준원은 지난 1일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연해 새 드라마 '유부녀 킬러'를 홍보했다. 그는 '한 문장 챌린지'에서 긴장한 듯 쉽게 말을 잇지 못했고, 유재석이 다시 기회를 줬지만 끝내 말을 시작하지 못했다. 이를 지켜보던 하하는 모자를 던지는 리액션을 보였다.방송 이후 해당 장면이 숏폼 영상으로 확산하면서 온라인에서는 정준원의 태도를 두고 갑론을박이 이어졌다.이에 하하는 SNS 댓글을 통해 "현장에 있었던 사람인데 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다"며 "모자를 던진 것도 재밌게 살리려고 한 리액션"이라고 설명했다. 이어 "첫 예능에 '놀면 뭐하니?'는 프로 예능인에게도 진짜 어려운 프로그램"이라며 "프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고 그냥 예능을 즐겨주셨으면 좋겠다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr