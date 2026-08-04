'김은희♥' 장항준, 외모·능력 비교당한 남편 편들었다…"이건 못 참아"

김은희 작가와 결혼한 장항준 감독이 ‘시간추적자 설록’에서 12세기 유럽을 뒤흔든 왕실 부부의 이혼사를 다루며 남편의 입장에 공감한다.4일 방송되는 SBS Plus 예능 ‘시간추적자 설록’ 4회는 ‘유럽판 사랑과 전쟁, 이혼 스캔들’ 편으로 꾸며진다. 유럽의 정세와 백년전쟁에 영향을 미친 알리에노르와 루이 7세의 결혼과 이혼 과정을 살펴본다. 크리에이터 백진경과 역사학자 임승휘, 이혼 전문 변호사 양나래가 스페셜 게스트로 출연한다.MC 장항준, 봉태규, 신아영은 유럽의 여공작 알리에노르와 왕위 계승자 루이 7세의 이야기를 듣는다. 두 사람은 결혼 전 계약서를 작성했으며, 부부가 되는 과정부터 이혼에 이르기까지 여러 갈등을 겪었다.장항준은 혼전 계약서의 내용을 접한 뒤 “부자들은 무서워서 이혼 못 할 것 같다”고 말한다. 이어 화려한 생활을 즐겼던 알리에노르의 성향을 듣고는 “내가 만약 신랑이라면 결혼하지 않을 것 같다”고 반응한다.MC들은 두 사람의 관계가 틀어진 계기를 두고 각자의 의견을 내놓는다. 장항준은 부부 사이에 또 다른 남성이 등장했다는 이야기에 “나하고 외모랑 능력 차이도 나는데 아내가 내 편을 안 들어준다면 못 참을 것 같다”며 루이 7세의 입장을 대변한다. 반면 신아영은 질투심에 사로잡힌 루이 7세의 행동을 지적하며 “이혼은 물론 형사 처벌을 해야 한다”고 말한다.방송에서는 알리에노르가 이혼 후 재혼한 인물의 정체와 이에 맞선 루이 7세의 대응도 소개된다. 두 사람의 갈등이 이후 백년전쟁과 프랑스·영국의 대립에 어떤 영향을 미쳤는지도 다룰 예정이다.‘시간추적자 설록’은 매주 화요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr