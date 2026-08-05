배우 전소민이 연극 '렁스'의 마지막 공연을 마치고 3개월간의 여정을 마무리했다./사진제공=메이킷스튜디오

배우 전소민이 연극 '렁스'의 마지막 공연을 마치고 3개월간의 여정을 마무리했다./사진제공=메이킷스튜디오

배우 전소민이 연극 '렁스'의 마지막 공연을 마치고 3개월간 대단원의 여정을 마무리했다.전소민은 지난 2일 서울 충무아트센터 중극장 블랙에서 열린 연극열전 20주년 기념 시즌(10) 아홉 번째 작품 '렁스(Lungs)' 마지막 공연을 끝으로 관객들과 작별했다.영국 극작가 던컨 맥밀란의 동명 희곡을 원작으로 한 '렁스'는 현대 사회를 둘러싼 다양한 질문을 연인의 대화를 통해 풀어낸 작품이다. 만남과 이별, 임신과 유산, 탄생과 죽음 등 두 인물의 삶을 90분 동안 파노라마 형식으로 그려냈다.전소민은 극 중 더 나은 사람이 되기 위해 끊임없이 고민하고 성장하는 '여자' 역을 맡았다. 박성훈, 임주환, 김경남과 함께 무대 장치와 미장센을 최소화한 공간에서 호흡과 대사만으로 수십 년의 시간을 표현했다. 그는 불안과 성장 사이를 오가는 인물의 감정을 섬세한 눈빛과 표정, 대사로 풀어내며 극의 몰입도를 높였다.종연을 맞은 전소민은 4일 소속사 메이킷스튜디오를 통해 관객과 동료들을 향한 감사의 마음을 전했다. 그는 "날이 선선했던 봄부터 무더운 한여름까지 귀한 발걸음으로 연극 '렁스'의 공연장을 찾아주신 관객분들께 정말 감사드립니다"라고 말했다. 이어 "첫 연습부터 마지막 공연까지 함께 고생했던 연출님부터 동료 배우들, 스태프들께도 감사의 말을 드리고 싶다"고 전했다.전소민은 관객들에게도 감사 인사를 남겼다. 그는 ""무대에 설 때마다 배우들의 연기에 집중하고 몰입해 주신 관객분들 덕분에 힘을 내어 '렁스'를 공연할 수 있었고, 큰 보람과 행복함을 느꼈습니다. 앞으로 더 나은 모습으로 발전하는 배우가 되도록 언제나 노력할 테니 또 다른 좋은 작품과 캐릭터로 찾아뵐 수 있기를 바랍니다"라고 했다. 또한 "무더위에 건강 유의하시길 바랍니다"라고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr