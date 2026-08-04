최다니엘과 전소민이 미묘한 기류를 형성한다. / 사진=텐아시아DB

최다니엘과 전소민이 미묘한 기류를 형성한다. / 사진제공=MBC

'위대한 가이드3' 최다니엘과 전소민이 심상치 않은 핑크빛 기류를 형성한다.4일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 모로코 마라케시에 있는 1000년 역사의 전통시장 수크를 방문한 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진의 모습이 공개된다.낮에 다시 찾은 마라케시 골목에 사형제는 전날 밤과는 전혀 다른 분위기에 감탄한다. 김대호는 형형색색의 그릇을 보며 "별천지다, 눈 돌아간다"고 말하고, 최다니엘도 "여기서 일주일은 혼자 살 수 있을 것 같다"며 흥분을 감추지 못한다. 향긋한 나무토막부터 이색 생활용품까지, 다양한 물건들이 공개된다.한편 이무진의 눈길을 사로잡은 팽이 모양의 물건이 웃음을 안긴다. 사용법을 보여주겠다며 상인이 물건에 갑자기 침을 바르자 모두가 놀란다. 이를 지켜보던 최다니엘은 "소민이 거 하나 사 갈까?"라고 말하고, 스튜디오에서 영상을 보던 전소민도 "내 거 하나 사~"라며 호응해 웃음을 안긴다.또 최다니엘은 스튜디오에서 전소민을 위해 준비한 민트색 상자를 꺼내 모두를 놀라게 한다. 김대호는 "소민이 생각하는 건 다니엘밖에 없다"며 분위기를 띄우고, 이무진도 즉석에서 축가를 불러 스튜디오는 마치 프러포즈를 연상케 하는 핑크빛 분위기로 물든다.상자를 연 전소민은 "침 발랐는데?"라고 말하면서도 "모로코에서 온 선물은 처음이다. 정말 귀한 것"이라며 감동한다. 이에 김대호는 "(프러포즈를) 받아주는 거야?"라고 물으며 분위기를 몰아가 눈길을 끈다.'위대한 가이드3'는 이날 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr